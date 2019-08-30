2019-08-30T06:45:36+03:00
Общество

В Смоленске ограничат движение по двум улицам

Рабочие приступает к ремонту дорог в рамках нацпроекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске ограничат движение по двум улицам, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На проезде Маршала Конева и Трамвайном пройдут дорожные работы.

- Движение транспорта будет закрыто с 29 августа до 31 октября от улицы Крупской до проспекта Гагарина и с 29 августа до 20 ноября от улицы Крупской до дома №11 по Трамвайному проезду, - сообщили в администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в областном центре завершен ремонт на 7 улицах. В настоящее время на проспекте Гагарина продолжаются работы по оборудованию заездных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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