СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-02T07:59:54+03:00

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Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Алексей Островский проехал на трамвае по проспекту Гагарина. О своей поездке глава региона сообщил страничке в соцсети Facebook.

Губернатор отметил, что передвигаться по новым путям стало комфортнее.

Напомним, ремонт на проспекте Гагарина проходил почти три месяца. Трамвайное движение восстановлено в полном объеме 31 августа.

Ранее глава региона совместно с главой города проверил ход ремонтных работ на улице 25 сентября. Представитель подрядчика заверил власти, что дорогу заасфальтируют до 20 сентября. А площадку перед ТЦ «Житомир», где раньше проводились работы по замене теплосети, уже начали благоустраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU