Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс
Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Алексей Островский проехал на трамвае по проспекту Гагарина. О своей поездке глава региона сообщил страничке в соцсети Facebook.
Губернатор отметил, что передвигаться по новым путям стало комфортнее.
Напомним, ремонт на проспекте Гагарина проходил почти три месяца. Трамвайное движение восстановлено в полном объеме 31 августа.
Ранее глава региона совместно с главой города проверил ход ремонтных работ на улице 25 сентября. Представитель подрядчика заверил власти, что дорогу заасфальтируют до 20 сентября. А площадку перед ТЦ «Житомир», где раньше проводились работы по замене теплосети, уже начали благоустраивать.
ИСТОЧНИК KP.RU