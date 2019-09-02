2019-09-02T07:59:54+03:00
Общество

Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс

Алексей Островский проехал на трамвае по проспекту Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс.Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Алексей Островский проехал на трамвае по проспекту Гагарина. О своей поездке глава региона сообщил страничке в соцсети Facebook.

Губернатор отметил, что передвигаться по новым путям стало комфортнее.

Напомним, ремонт на проспекте Гагарина проходил почти три месяца. Трамвайное движение восстановлено в полном объеме 31 августа.

Ранее глава региона совместно с главой города проверил ход ремонтных работ на улице 25 сентября. Представитель подрядчика заверил власти, что дорогу заасфальтируют до 20 сентября. А площадку перед ТЦ «Житомир», где раньше проводились работы по замене теплосети, уже начали благоустраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24