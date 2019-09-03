2019-09-03T06:24:57+03:00
Общество

В Смоленске батюшка на самокате попал на видео

Мужчина в рясе на высокой скорости проехал на «красный» по улице Шевченко
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске батюшка на самокате попал на видео. Ролик опубликовал паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте. На кадрах видно, как мужчина в рясе на высокой скорости «летит» по улице Шевченко.

По словам автора видео, мужчина «пролетает» на красный на одном из перекрестков. Сообщается, что скорость электросамоката на некоторых участках дороги составляла около 80 км/ч.

Пользователи соцсети отметили, что видели мужчину еще в некоторых районах города.

- Видел его сегодня утром около самолёта на Багратиона. Сначала пешком шёл, потом погнал! И всё время смеялся. Весёлый такой мужичок, - написал один из подписчиков паблика.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о начале ремонта двух новых улиц - Трамвайного проезда и Маршала Конева. Также завершаются работы на проспекте Гагарина.

В Смоленске батюшка на самокате попал на видео.ВИДЕО: паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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