СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-03T14:05:46+03:00

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Смоленский губернатор назначил нового заместителя, сообщает пресс-служба обладминистрации. Кресло руководителя аппарата администрации занял Юрий Свириденков.

Юрий Сергеевич имеет два высших образования – окончил НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» по специальности «География» и ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (г. Москва) по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с работы в сфере малого бизнеса в городе Ярцево. Стаж работы в аппарате областной администрации – более 10 лет.

Ранее глава региона расторг трудовые договора с Русланом Черных и Анной Кожуриной.

ИСТОЧНИК KP.RU