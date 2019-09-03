Смоленский губернатор назначил нового заместителя
Кресло руководителя аппарата администрации занял Юрий Свириденков
ФОТО: администрация Смоленской области.
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Смоленский губернатор назначил нового заместителя, сообщает пресс-служба обладминистрации. Кресло руководителя аппарата администрации занял Юрий Свириденков.
Юрий Сергеевич имеет два высших образования – окончил НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» по специальности «География» и ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (г. Москва) по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал с работы в сфере малого бизнеса в городе Ярцево. Стаж работы в аппарате областной администрации – более 10 лет.
Ранее глава региона расторг трудовые договора с Русланом Черных и Анной Кожуриной.
ИСТОЧНИК KP.RU