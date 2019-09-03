2019-09-03T14:05:46+03:00
Политика

Смоленский губернатор назначил нового заместителя

Кресло руководителя аппарата администрации занял Юрий Свириденков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленский губернатор назначил нового заместителя, сообщает пресс-служба обладминистрации. Кресло руководителя аппарата администрации занял Юрий Свириденков.

Юрий Сергеевич имеет два высших образования – окончил НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» по специальности «География» и ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (г. Москва) по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с работы в сфере малого бизнеса в городе Ярцево. Стаж работы в аппарате областной администрации – более 10 лет.

Ранее глава региона расторг трудовые договора с Русланом Черных и Анной Кожуриной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске заасфальтируют дорогу к микрорайону Новосельцы
На Смоленщине модернизируют службу занятости населения
Смоленские железнодорожники проводят акцию «Внимание, переезд!»
В Смоленской области растет количество самозанятых
Названа причина массовой гибели рыбы под Смоленском
В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс»
В школе Смоленска открыли новый современный стадион
В Смоленской области зарегистрирована вспышка кори
В Смоленске батюшка на самокате попал на видео
Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Вязьме
Двух заместителей губернатора уволили с постов в Смоленской области
В Смоленске два детских сада и дома останутся без воды
В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних
В Смоленской области проходят школьные линейки
Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети
Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс
В Смоленске оцепили салон связи из-за забытой сумки
В Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, убирая за вандалами
Госсекретарь Союзного государства посетил спортобъекты Смоленска
На трассе М1 в страшном ДТП под Вязьмой погибла женщина
В озере и реке в Смоленской области массово гибнет рыба