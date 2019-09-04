СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-04T08:30:19+03:00

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В Смоленской области откроется четыре ФАПа, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой рабочее совещание губернатора. Учреждения заработают в ближайшее время в Ельнинском, Смоленской и Холм-Жирковском районах.

В настоящее время объекты подключены к коммуникациям и вот-вот примут первых пациентов.

- Минздравом была составлена геоинформационная карта доступности медпомощи в России. Открыв эти ФАПы, мы «закрыли» четыре «белых пятна», отмеченных в данной карте на территории региона, - сообщила замгубернатора Оксана Лобода.

Ранее ОНФ просило возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, ведь здание начинает разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU