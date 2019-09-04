В Смоленской области откроется четыре ФАПа
В Смоленской области откроется четыре ФАПа, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой рабочее совещание губернатора. Учреждения заработают в ближайшее время в Ельнинском, Смоленской и Холм-Жирковском районах.
В настоящее время объекты подключены к коммуникациям и вот-вот примут первых пациентов.
- Минздравом была составлена геоинформационная карта доступности медпомощи в России. Открыв эти ФАПы, мы «закрыли» четыре «белых пятна», отмеченных в данной карте на территории региона, - сообщила замгубернатора Оксана Лобода.
Ранее ОНФ просило возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине, ведь здание начинает разрушаться.
ИСТОЧНИК KP.RU