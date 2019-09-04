Страшное постельное белье нашли в смоленских больницах

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-04T10:33:34+03:00

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В Смоленской области проверили постельное белье в больницах после жалобы пациентов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Нарекания получили шесть учреждений здравоохранения – «Красный Крест», областная психбольница, Демидовская центральная больница, Смоленская и Холм-Жирковская ЦРБ и Рославльский противотуберкулезный диспансер. В этих учреждениях большинство белья имеют неопрятный вид. Еще в трех больницах зафиксированы единичные случаи неудовлетворительного состояния принадлежностей.

В пресс-службе отмечают, что в учреждениях, получивших большинство нареканий, матрасы ватные и стирать такие проблематично, так как они теряют внешний вид.

- Ватные матрасы в обязательном порядке подвергаются обработке в дезинфекционной камере и, несмотря на непривлекательный внешний вид, безопасны для использования, - сообщили в администрации.

По результатам проверок и совещания руководители больниц получили указания по соблюдению действующих норм содержания принадлежностей, а главврачи больниц, где были выявлены нарушения, получат дисциплинарное высказывание, сообщили в администрации.

Напомним, проверка в больницах прошла по поручению главы региона. Поводом стало обращение женщины, чей ребенок находился на лечении в одном из хирургических отделений областной клинической больницы. По ее словам, условия там неприемлемы – матрасы в ужасающем состоянии, мокрые, в крови.

Ранее сообщалось, что, если где-то будут выявлены подобные факты, в отношении руководителей учреждений может быть принято кадровое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU