СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-04T15:10:22+03:00

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348 детей родилось в августе в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Среди малышей три двойни. Отмечается, что на свет появилось больше девочек – 177 малышей.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в июле родилось 310 малышей. А в июне 2019-го только 288 младенцев.

Снижение рождаемости и меры по ее стабилизации неоднократно обсуждался в кабинетах администраций. Однако молодые пары не спешат стать родителями. Довольно часто смоляне откладывают появление первого малыша.

- В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения рождения первых детей, - ранее сообщила на совещании с главой региона его заместитель Оксана Лобода. - Относительно аналогичного периода прошлого года в регионе родилось на 228 детей меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU