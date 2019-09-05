В Смоленске молодой мужчина незаконно подключился к спутниковому телевидению
Сообразительного установщика антенн задержали при продаже смарт-карты с индивидуальным кодом доступа
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске молодой мужчина незаконно подключился к спутниковому телевидению, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сообразительного установщика антенн задержали при продаже смарт-карты с индивидуальным кодом доступа.
В УМВД сообщили, что молодой мужчина модифицировал имеющуюся на смарт-карте спутникового телевидения информацию с помощью специального программного обеспечения. Ущерб спутниковой компании составил 130 тыс. рублей.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала как смоляне остались без 100 тысяч рублей. Женщины поверили лжебанкирам и назвали данные своих карт.
ИСТОЧНИК KP.RU