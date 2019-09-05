В Смоленске два призывника за уклонение от армии получили штраф
В Смоленске два призывника за уклонение от армии получили штраф, сообщают официальные представители регионального следственного комитета. Молодые люди прошли комиссию, но не явились на пункт сбора в комиссариат в день отправки в часть.
В ведомстве отмечают, что призывники не предоставили документов, подтверждающих уважительную причину своего поступка.
- Оба молодых человека оштрафованы. За «Уклонение от призыва на военную службу» каждому назначен штраф по 5 тысяч рублей, - сообщили в СКР.
Ранее в Смоленске был задержан молодой мужчина, который незаконно подключился к спутниковому телевидению с помощью программного обеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU