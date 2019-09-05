2019-09-05T11:11:23+03:00
Происшествия

В Смоленске два призывника за уклонение от армии получили штраф

Молодые люди прошли комиссию, но не явились на пункт сбора в комиссариат
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске два призывника за уклонение от армии получили штраф, сообщают официальные представители регионального следственного комитета. Молодые люди прошли комиссию, но не явились на пункт сбора в комиссариат в день отправки в часть.

В ведомстве отмечают, что призывники не предоставили документов, подтверждающих уважительную причину своего поступка.

- Оба молодых человека оштрафованы. За «Уклонение от призыва на военную службу» каждому назначен штраф по 5 тысяч рублей, - сообщили в СКР.

Ранее в Смоленске был задержан молодой мужчина, который незаконно подключился к спутниковому телевидению с помощью программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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