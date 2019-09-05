2019-09-05T17:10:28+03:00
Происшествия

Смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ

Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей
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ФОТО: региональная пресс-служба судебных приставов.ФОТО: региональная пресс-служба судебных приставов.
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Смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ, сообщает региональная пресс-служба судебных приставов. Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей.

Приставы пытались списать деньги со счетов мужчины, а также запретили его выезд из страны, но эти меры не принесли результата. И тогда сотрудники управления выехали по месту жительства должника и задержали его.

- Мужчина был принудительно был доставлен в Починковский районный отдел судебных приставов, где получил протокол об административном правонарушении. Через некоторое время состоялся суд, по решению которого должник отправлен на обязательные работы.

Ранее смолянка более 7 раз меняла фамилию, чтобы не платить долг в 50 тыс. рублей. Деньги она ранее взяла в МФО. Также за женщиной числилось три тысячи рублей по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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