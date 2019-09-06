2019-09-06T08:32:31+03:00
Общество

В Смоленске появятся три новых светофора

Регулировщики установят в ближайшее время
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появятся три новых светофора.В Смоленске появятся три новых светофора.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появятся три новых светофора, сообщает пресс-служба обладминистрации. Регулировщики установят на пересечении площади Победы и улицы Глинки, дублирующие знаки - на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Кирова, а также на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Раевского.

- Контракты заключены, материалы закуплены, на отдельных участках уже приступили к установке. Особое внимание в рамках национального проекта уделяется вопросам доступной среды, - сообщают сотрудники пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Смоленске отремонтируют дороги на пяти улицах, которые ранее не входили в план на 2019 год. Сделать это удастся за счет сэкономленных средств. Речь идет об улицах 25 Сентября (от пересечения с улицей Румянцева до улицы Крупской), Урицкого, Бакунина, проезде Маршала Конева и транспортной развязке по Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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