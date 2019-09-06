В Смоленске появятся три новых светофора
В Смоленске появятся три новых светофора, сообщает пресс-служба обладминистрации. Регулировщики установят на пересечении площади Победы и улицы Глинки, дублирующие знаки - на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Кирова, а также на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Раевского.
- Контракты заключены, материалы закуплены, на отдельных участках уже приступили к установке. Особое внимание в рамках национального проекта уделяется вопросам доступной среды, - сообщают сотрудники пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в Смоленске отремонтируют дороги на пяти улицах, которые ранее не входили в план на 2019 год. Сделать это удастся за счет сэкономленных средств. Речь идет об улицах 25 Сентября (от пересечения с улицей Румянцева до улицы Крупской), Урицкого, Бакунина, проезде Маршала Конева и транспортной развязке по Свердлова.
ИСТОЧНИК KP.RU