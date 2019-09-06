2019-09-06T06:49:08+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют дороги на дополнительных пяти улицах

Ремонт пройдет за счет сэкономленных средств
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива администрации Смоленска.ФОТО: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске отремонтируют дороги на дополнительных пяти улицах, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочее совещание, которое провел губернатор. Ремонт пройдет за счет сэкономленных средств, неиспользованных в результате проведения конкурсных процедур.

Сообщается, что в порядок будут приведены улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Румянцева до улицы Крупской), проезд Маршала Конева, улица Урицкого, улица Бакунина и транспортная развязка по улице Свердлова.

- По трем дорогам уже заключены контракты, по двум - ведутся процедуры по подписанию контрактов, - передает пресс-служба обладминистрации. Общий километраж отремонтированных участков составит 5 км.

Всего в областном центре в этом году отремонтируют 16 участков общей протяженностью 15,5 км. Стоимость выделенных на работы средств - 660 млн рублей.

Ранее, в последний день лета, на проспекте Гагарина открыли трамвайное движение. Пассажиры, среди которых побывал и глава региона Алексей Островский, оценил положительные изменения после ремонта путей. А в настоящее время на проспекте идут работы по благоустройству. Сообщается, что зеленая зона на Гагарина будет больше и станет красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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