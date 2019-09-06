В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры
Деньги находились в кассе супермаркета и банке
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги достоинством в 5-ть и 2 тыс. рублей находились в кассе супермаркета и банке.
- Полицейские изъявили фальшивки и проводят проверки. Возбуждены уголовные дела, - сообщили в полиции.
Ранее смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ. Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU