2019-09-06T09:30:31+03:00
Происшествия

В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры

Деньги находились в кассе супермаркета и банке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги достоинством в 5-ть и 2 тыс. рублей находились в кассе супермаркета и банке.

- Полицейские изъявили фальшивки и проводят проверки. Возбуждены уголовные дела, - сообщили в полиции.

Ранее смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ. Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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