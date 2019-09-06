СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-06T09:30:31+03:00

Деньги находились в кассе супермаркета и банке

Изменить размер текста: A A

В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги достоинством в 5-ть и 2 тыс. рублей находились в кассе супермаркета и банке.

- Полицейские изъявили фальшивки и проводят проверки. Возбуждены уголовные дела, - сообщили в полиции.

Ранее смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ. Мужчина задолжал детям 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU