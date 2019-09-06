На трассе под Смоленском образовалась пробка из-за перевернувшегося мусоровоза
Грузовик перегородил две полосы «Минки»
ФОТО: ВКонтакте.
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На трассе недалеко от Гагарина перевернулся мусоровоз. Грузовик до отказа забитый мусором перегородил две полосы дороги, сообщает паблик «Главное в Гагарине» ВКонтакте. ДТП произошло днем 6 сентября.
На полное устранение аварии потребуется время: предстоит не только поднять транспорт, но и убрать весь хлам, который высыпался из кузова на проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU