Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России
Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России. О встрече с Антоном Силуановым Алексей Островский сообщил в Твиттер.
Сообщается, что в обсуждении острых проблем присутствовал депутат Госдумы от нашего региона Сергей Неверов.
- Попросили о финансовой помощи региону для решения проблем здравоохранения. Нашли понимание и поддержку, - написал губернатор.
Ранее ряд местных СМИ указывал на непростые времена в учреждениях региона. Медперсонал жаловался на изношенный транспорт, отсутствие ряда необходимых лекарств и даже одежды. А ранее по поручению главы региона были проверены больницы Смоленщины. В ряде учреждений выявлено страшное постельное белье.
ИСТОЧНИК KP.RU