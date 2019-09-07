2019-09-07T09:11:48+03:00
Общество

Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России

Помощь будет направлена на решение проблем здравоохранения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России. Помощь будет направлена на решение проблем здравоохранения.Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России. Помощь будет направлена на решение проблем здравоохранения.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России. О встрече с Антоном Силуановым Алексей Островский сообщил в Твиттер.

Сообщается, что в обсуждении острых проблем присутствовал депутат Госдумы от нашего региона Сергей Неверов.

- Попросили о финансовой помощи региону для решения проблем здравоохранения. Нашли понимание и поддержку, - написал губернатор.

Ранее ряд местных СМИ указывал на непростые времена в учреждениях региона. Медперсонал жаловался на изношенный транспорт, отсутствие ряда необходимых лекарств и даже одежды. А ранее по поручению главы региона были проверены больницы Смоленщины. В ряде учреждений выявлено страшное постельное белье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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