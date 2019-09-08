8 Сент. 21:20 2019-09-08T21:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске начался ремонт на Трамвайном проезде, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На улице появились временные дорожные знаки.

Ранее представители администрации сообщили, что движение по проезду будет ограничено до 20 ноября. Ремонт проводится на участке от улицы Крупской до дома 11 по Трамвайному проезду.

Ранее в Смоленске полностью отремонтировали проспект Гагарина. В ближайшее время улицу ждет благоустройство. Сообщалось, что зеленая зона там станет больше и красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU