2019-09-08T21:20:42+03:00
Общество

В Смоленске начался ремонт на Трамвайном проезде

На улице появились временные дорожные знаки
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске начался ремонт на Трамвайном проезде, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На улице появились временные дорожные знаки.

Ранее представители администрации сообщили, что движение по проезду будет ограничено до 20 ноября. Ремонт проводится на участке от улицы Крупской до дома 11 по Трамвайному проезду.

Ранее в Смоленске полностью отремонтировали проспект Гагарина. В ближайшее время улицу ждет благоустройство. Сообщалось, что зеленая зона там станет больше и красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прошел Единый день голосования
В Смоленске стартовал ХII кинофестиваль «Золотой Феникс»
Смоленский губернатор заручился поддержкой министра финансов России
В Смоленской области началась прививочная кампания против гриппа
В Смоленске озеленяют центральную часть столицы региона
На трассе под Смоленском образовалась пробка из-за перевернувшегося мусоровоза
Смоленскими таможенниками выявлено более 1800 административных правонарушений
Смоляне пожаловались на переполненные автобусы и трамваи
В Смоленском районе соседи спасли из горящего дома двух детей и женщину
Более 100 смолян заразились от клещей опасными болезными
В Смоленске обнаружили новые поддельные купюры
В Смоленске началась подготовка к ночному велопараду
В Смоленске появятся три новых светофора
В «Лопатинском саду» Смоленска появится новый арт-объект
В Смоленске отремонтируют дороги на дополнительных пяти улицах
Смолянин за долги по алиментам получил 80 часов обязательных работ
Смоленские налоговики приглашают на День открытых дверей
Зеленая зона на проспекте Гагарина в Смоленске станет больше и красивее
Геннадий Наумов назначен замгубернатора Смоленской области
В Смоленске два призывника за уклонение от армии получили штраф