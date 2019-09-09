СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-09T13:41:57+03:00

Полицейский не взял деньги и вызвал наряд

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Смолянин пойдет под суд на неудавшуюся взятку сотруднику ГИБДД, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Полицейский не взял 30 тыс. рублей и вызвал наряд. Инцидент произошел 22 августа 2019 года в Дорогобужском районе.

По словам Натальи Зуевой, все произошло в служебном кабинете полицейского. Водитель пытался избежать наказания за то, что не выполнил требование правоохранителей пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Ранее в Смоленске обнаружили новые поддельные купюры. Деньги достоинством в 5-ть и 2 тыс. рублей находились в кассе супермаркета и банке.

ИСТОЧНИК KP.RU