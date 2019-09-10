2019-09-10T07:13:37+03:00
Происшествия

В Смоленске пожилой мужчина нашел 90 тысяч рублей на полу в супермаркете

Владелец денег выронил их, снимая куртку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске пожилой мужчина нашел 90 тысяч рублей на полу в супермаркете, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Владелец денег выронил их, снимая куртку.

Увидев на полу крупную сумму, свернутую в трубочку, мужчина поднял их и вышел из магазина. Найти его удалось благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

- 53-летнего мужчину задержали дома. Часть денег он уже успел потратить на личные нужды, 30 тысяч рублей возвращены владельцу, - сообщили в полиции.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о другом уголовном деле, возбужденном на смолянина, который пытался взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина свернул 30 тысяч рублей и поместил их в пачку от сигарет. Полицейский отказался принимать деньги и вызвал наряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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