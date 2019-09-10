2019-09-10T09:40:34+03:00
Происшествия

В Смоленске ДТП перед мостом на Колхозной площади собрало пробку

У Заднепровского рынка столкнулись две легковушки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске ДТП перед мостом на Колхозной площади собрало пробку, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У Заднепровского рынка столкнулись две легковушки. Авария произошла утром 10 сентября.

Машинам причинен материальный ущерб, говорят очевидцы.

Ранее стал известен маршрут ночного велопарада в Смоленске. Акция пройдет 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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