В Смоленске ДТП перед мостом на Колхозной площади собрало пробку
У Заднепровского рынка столкнулись две легковушки
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске ДТП перед мостом на Колхозной площади собрало пробку, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У Заднепровского рынка столкнулись две легковушки. Авария произошла утром 10 сентября.
Машинам причинен материальный ущерб, говорят очевидцы.
Ранее стал известен маршрут ночного велопарада в Смоленске. Акция пройдет 14 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU