СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-09T14:15:18+03:00

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Стал известен маршрут ночного велопарада в Смоленске. По словам сотрудников пресс-службы обладминистрации, участники проедут в колонне по улицам города со скоростью 15 км/ч. Стартовать велосипедисты будут от ДК «Шарм» и проследуют на Н.-Неман, затем по Кирова, проспекту Гагарина и Дзержинского, Октябрьской революции, Коммунистической, Глинки, прибудут на Ленина к арке, где пройдет развлекательная программа и фаершоу. Всего смолянам предстоит проехать 5,5 км.

Ранее участникам рассказали о том, что необходимо для участия в заезде.

Сбор участников в 19.30. 0+

Отмечается, что нынешний маршрут велопарада будет длиннее, чем предыдущий. И в нем также примет участие глава региона Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU