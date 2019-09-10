2019-09-10T13:30:01+03:00
Общество

Крупное захоронение солдат времен войны 1812 года нашли под Вязьмой

Археологи считают, что в могилах покоятся русские и солдаты армии Наполеона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео «ГТКР Смоленск».ФОТО: скриншот видео «ГТКР Смоленск».
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Новое крупное массовое захоронение солдат времен войны 1812 года нашли под Вязьмой, сообщает «ГТРК Смоленск». Археологи считают, что в могилах покоятся русские и солдаты армии Наполеона. К такому выводу члены экспедиции пришли после обнаружения православных крестиков и остатков французских монет.

Подтверждена эта версия и историческим фактом. По словам руководителя археологической экспедиции института археологии РАН (Москва) Александра Хохлова, в 1812 году на месте захоронения проходил бой русских и французов.

- Французские подразделения «оседлали» и «перерезали» Старую смоленскую дорогу сразу за мостом. Задача была не дать русским прорваться и сесть на плечи отступающим полкам и батальонам Великой армии. А на другой стороне стояли русские полки, – говорит исследователь.

Все точки над и поможет расставить экспертиза, которая и приоткроет занавес тайны того времени.

Отметим, что в 2019 году это третья крупная находка останков 1812 года. Несколько недель назад в Вязьме так же были найдены захоронения времен войны с Наполеоном, а летом в самом центре Смоленска на Королевском бастионе были найдены останки, принадлежащие французскому генералу Гюдену. У скелета отсутствовала одна нога и стопа на второй ноге – именно такие травмы Гюден получил во время Смоленского сражения на Валутиной горе, когда в него попало пушечное ядро. Позднее экспертиза подтвердила это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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