2019-09-10T16:13:12+03:00
Общество

Сергей Неверов заявил об абсурдности требований к сельским школам нанимать ЧОПы

Из-за постановления правительства сельские школы завалены судебными исками
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ФОТО: duma.gov.ru.ФОТО: duma.gov.ru.
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Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил об абсурдности требований к сельским школам нанимать ЧОПы, сообщает реготделение партии. В новом учебном году школы, где число учеников и педагогов составляет более 100 человек столкнулись с судебными исками от прокуратуры за то, что не заключили контракты с частными охранными организациями. Более того, суды уже выносят решения, обязывающие такой договор на охранные услуги заключить.

- И у судов есть все законные основания требовать, чтобы бюджетные деньги были направлены ЧОПам. Все дело в постановлении правительства №1235 от 2017 года. Это постановление обязывает в качестве меры противодействия терроризму такие школы заключить контракты с ЧОПами или ведомственной охраной. Но это требование абсурдно по отношению к сельским школам, - заявил Сергей Неверов.

- Есть ощущение, что тот, кто готовил предложение про охрану ЧОПовцами, давно не выезжал за пределы Садового кольца, - возмутился депутат.

Он пояснил, что в некоторых селах и даже райцентрах попросту нет никаких ЧОПов, а если и есть, то там работают люди без физической подготовки спецсредств. Неверов привел в пример расчеты по одному из районов Смоленской области. Один час услуг охранного предприятия стоит в среднем 110 рублей. Охрана должна быть круглосуточной исходя из логики соблюдения антитеррористической безопасности. В месяц – 79 200 рублей, в год – 950 400 рублей (почти миллион) на одно учреждение. Всего порядка 25 млн. рублей в год из муниципального бюджета.

- Это только один район. А в Смоленской области таких районов 25. Поверьте, есть на что потратить эти средства. Лучше купить 25-ти учителям по квартире или дать прибавку к зарплате, чтобы в сельских школах было кому работать – там кадровый голод, - считает депутат.

- Я ни в коем случае не ставлю под сомнение необходимость обеспечения безопасности в школах и дошкольных учреждениях. Но я за разумность мер и их эффективность, - отметил Неверов. Он предложил поручить профильным комитетам Думы проработать и предложить правительству изменения в постановление: категорийности учебных заведений исходя из того, сколько там учится и работает человек недостаточно.

В рамках сентябрьской региональной недели депутата вопрос об охране сельских школ прозвучал сразу на нескольких встречах на Смоленщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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