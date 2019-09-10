Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области
Указ подписан 7 сентября
ФОТО: из архива издания.
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Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на указ главы государства, подписанный 7 сентября. Вместе с Евгением Полонским от работы освобождены несколько десятков сотрудников различных силовых ведомств из других регионов страны.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о новом руководителе регионального ведомства. Напомним, место нового прокурора области займет 41-летний Сергей Карапетян.
Евгений Полонский проработал на Смоленщине с ноября 2012 года. До нашего региона Евгений Викторович трудился в должности зампрокурора Костромской области.
ИСТОЧНИК KP.RU