2019-09-10T17:00:11+03:00
Общество

Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области

Указ подписан 7 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива издания.ФОТО: из архива издания.
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Президент отправил в отставку прокурора Смоленской области, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на указ главы государства, подписанный 7 сентября. Вместе с Евгением Полонским от работы освобождены несколько десятков сотрудников различных силовых ведомств из других регионов страны.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о новом руководителе регионального ведомства. Напомним, место нового прокурора области займет 41-летний Сергей Карапетян.

Евгений Полонский проработал на Смоленщине с ноября 2012 года. До нашего региона Евгений Викторович трудился в должности зампрокурора Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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