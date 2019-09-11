СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-11T07:36:05+03:00

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В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку. Кадры как зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Сотрудники Поозерья говорят, что барсук - загадочное и скрытное животное. А из-за ценного жира стал очень редким, но в нацпарке ему хорошо

Ранее в «Смоленском Поозерье» камера запечатлела любопытного медведя. Косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/731365" frameborder="0"></iframe> В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU