В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку
Любопытное животное разнюхивало место, где сотрудники нацпарка подкармливают обитателей леса
ФОТО: pixabay.com.
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В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку. Кадры как зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
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В «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU