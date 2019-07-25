2019-07-25T07:13:06+03:00
Общество

В «Смоленском Поозерье» любопытного медведя запечатлела камера

Косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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В «Смоленском Поозерье» любопытного медведя запечатлела камера. Кадры как косолапый нерешительно пытается подойти к коробке, которую люди оставили в лесу, опубликовал паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

- Оставленная коробка манит и пугает медведя. Он чувствует запах человека и не решается подойти ближе. Но запах чего-то вкусного просто притягивает. Все же инстинкт самосохранения берёт верх, - написали в группе сотрудники нацпарка.

Ранее в фотоловушку попали малыши лосей.

Кроме того, «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что сотрудники «Смоленского Поозерья» готовят новое издание фотоальбома, в котором будут представлены все достопримечательности территории. Работа уже началась, а сам альбом намечено издать в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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