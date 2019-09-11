ОНФ недоволен благоустройством двора в центре Смоленска

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-11T09:13:48+03:00

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ОНФ недоволен благоустройством двора между домами №20 и 22 на Большой Советской в Смоленске, сообщает пресс-служба Фронта. Эксперты указали на ряд вопиющих недостатков.

Сообщается, что в нескольких местах на дворовой территории асфальт уложен на рыхлый грунт, уложенное покрытие не представляет собой единого полотна, а состоит из отдельных участков. Местами асфальт уложен небрежно. Кроме того, зоны, предназначенные для озеленения, не очищены от строительного мусора, ограждения пешеходных дорожек при проведении работ по благоустройству сломаны. К тому же оказались сорваны сроки сдачи объекта, сообщили эксперты.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов. На сегодняшний день ряд объектов отстают от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU