2019-08-27T09:34:06+03:00
Общество

Глава Смоленска потребовал ускорить ремонт дорог и дворов

Ряд территорий отстают от графика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На сегодняшний день ряд объектов отстают от графика.

Подрядчики назвали причины, по которым им не удается выполнить все в срок – припаркованные на дорогах машины, мешающие проведению работ, задержка в поставке малых архитектурных форм, нехватка рабочих.

- Прошу вас задействовать все свои ресурсы и где необходимо ускориться, - обратился глава города к подрядчикам, обратив внимание, что после работ весь мусор с объектов должен быть убран.

Ранее сообщалось, что в Смоленске завершен ремонт 7 улиц. Кроме того, сегодня автомобилистов просят не парковаться на проспекте Гагарина – там приступили к асфальтированию заездных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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