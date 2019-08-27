Глава Смоленска потребовал ускорить ремонт дорог и дворов
Глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На сегодняшний день ряд объектов отстают от графика.
Подрядчики назвали причины, по которым им не удается выполнить все в срок – припаркованные на дорогах машины, мешающие проведению работ, задержка в поставке малых архитектурных форм, нехватка рабочих.
- Прошу вас задействовать все свои ресурсы и где необходимо ускориться, - обратился глава города к подрядчикам, обратив внимание, что после работ весь мусор с объектов должен быть убран.
Ранее сообщалось, что в Смоленске завершен ремонт 7 улиц. Кроме того, сегодня автомобилистов просят не парковаться на проспекте Гагарина – там приступили к асфальтированию заездных карманов.
ИСТОЧНИК KP.RU