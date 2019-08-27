Глава Смоленска потребовал ускорить ремонт дорог и дворов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-27T09:34:06+03:00

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Глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На сегодняшний день ряд объектов отстают от графика.

Подрядчики назвали причины, по которым им не удается выполнить все в срок – припаркованные на дорогах машины, мешающие проведению работ, задержка в поставке малых архитектурных форм, нехватка рабочих.

- Прошу вас задействовать все свои ресурсы и где необходимо ускориться, - обратился глава города к подрядчикам, обратив внимание, что после работ весь мусор с объектов должен быть убран.

Ранее сообщалось, что в Смоленске завершен ремонт 7 улиц. Кроме того, сегодня автомобилистов просят не парковаться на проспекте Гагарина – там приступили к асфальтированию заездных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU