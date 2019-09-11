Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы
Опасное животное видели в центре города
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы. Животное видели в центре города вечером 10 сентября, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.
- Будьте внимательны, не подходите к животному и проинструктируйте детей! – сообщили администраторы паблика.
Однако в комментариях местные жители засомневались в болезни животного.
- Я её вижу в этом районе все лето. Она где-то живёт в городской черте, - написала одна из подписчиц паблика. Другой местный житель утверждает, что зверь не опасен и недавно у него появилось потомство.
Ранее в «Смоленском Поозерье» любопытный барсук попал в фотоловушку.
ИСТОЧНИК KP.RU