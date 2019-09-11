СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-11T11:59:08+03:00

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Жители Рославля напуганы появлением бешеной лисы. Животное видели в центре города вечером 10 сентября, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

- Будьте внимательны, не подходите к животному и проинструктируйте детей! – сообщили администраторы паблика.

Однако в комментариях местные жители засомневались в болезни животного.

- Я её вижу в этом районе все лето. Она где-то живёт в городской черте, - написала одна из подписчиц паблика. Другой местный житель утверждает, что зверь не опасен и недавно у него появилось потомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU