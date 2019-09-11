2019-09-11T14:09:26+03:00
Происшествия

Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области

56-летний мужчина находится в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 56-летний мужчина находится в больнице. ДТП произошло около 20.38 на 297-м км трассы М1 в Сафоновском раойне 10 сентября.

Сообщается, что 38-летний водитель Scania R440 с полуприцепом Schmitz не пропустил мужчину, который шел по «зебре». О характере травм не сообщается.

Ранее в Смоленской области погиб при валке дерева погиб лесоруб. Мужчина работал без помощника и специальных приспособлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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