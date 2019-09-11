Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области
56-летний мужчина находится в больнице
ФОТО: pixabay.com.
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Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 56-летний мужчина находится в больнице. ДТП произошло около 20.38 на 297-м км трассы М1 в Сафоновском раойне 10 сентября.
Сообщается, что 38-летний водитель Scania R440 с полуприцепом Schmitz не пропустил мужчину, который шел по «зебре». О характере травм не сообщается.
Ранее в Смоленской области погиб при валке дерева погиб лесоруб. Мужчина работал без помощника и специальных приспособлений.
ИСТОЧНИК KP.RU