СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-11T14:09:26+03:00

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Пешехода сбила фура на трассе в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 56-летний мужчина находится в больнице. ДТП произошло около 20.38 на 297-м км трассы М1 в Сафоновском раойне 10 сентября.

Сообщается, что 38-летний водитель Scania R440 с полуприцепом Schmitz не пропустил мужчину, который шел по «зебре». О характере травм не сообщается.

Ранее в Смоленской области погиб при валке дерева погиб лесоруб. Мужчина работал без помощника и специальных приспособлений.

ИСТОЧНИК KP.RU