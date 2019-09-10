2019-09-10T13:08:04+03:00
Происшествия

Мужчина погиб при валке дерева в Смоленской области

Лесоруб работал без помощника и специальных приспособлений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Мужчина погиб при валке дерева в Смоленской области, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Трагедия произошла 3 сентября на территории Вадинского лесничества в Сафоновском районе.

Сообщается, что лесоруб работал без помощника и специальных приспособлений. Одно из подпиленных деревьев при падении задело другое дерево и его фрагмент упал на рабочего.

- Региональным СКР возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшего по неосторожности сметь человека, - прокомментировала Наталья Зуева.

Ранее в Смоленске пожилой мужчина нашел 90 тысяч рублей на полу в супермаркете и скрылся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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