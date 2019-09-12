2019-09-12T15:10:35+03:00
Общество

В Смоленске завершен капремонт теплосети на улице Бакунина

В центре столицы региона заменено 1,2 км труб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».
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В Смоленске завершен капремонт теплосети на улице Бакунина, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Коммунальщики заменили 1,2 км труб.

Сообщается, что срок службы новых сетей составит 15 лет.

- Отремонтированный участок теплосети снабжает теплом и горячей водой 25 жилых домов, 5 социальных объектов и около 8 предприятий, - сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники городской администрации рассказали о промежуточных итогах ремонта дорог в областном центре по нацпроекту. В настоящее время завершены работы на 10 улицах, еще 11-ть в процессе обновления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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