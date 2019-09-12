2019-09-12T16:55:35+03:00
Общество

В Смоленске показали проекты по благоустройству крепостной стены

Некоторые участки ожерелья всея Руси планируют украсить по программе «Комфортная городская среда»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске показали проекты по благоустройству крепостной стены, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Авторы разработок - участники международной школы дизайна архитектурно-исторической среды (Дизархист), поддержанной фондом Президентских грантов – на макетах показали, как связать весь периметр крепостной стены там, где сохранились прясла и башни, с уже утраченной частью - в единую систему. Например, в районе улицы Соболева предлагается разбить сквер с лавочками и фонарями, который бы украсил очередной арт-объект. А на участок крепостной стене со стороны улицы Дзержинского нанести фрагмент битвы за город.

- По результатам встречи, помимо общих пожеланий в работе международной школы дизайна архитектурно-исторической среды определены и рекомендованы конкретные территории для тщательной проработки проектов. Глава города Андрей Борисов попросил обратить пристальное внимание на те участки, которые могли бы войти в программу «Комфортная городская среда», - сообщили в администрации.

Ранее в сети появились новые фотографии летнего Смоленска. На снимках, сделанных с помощью квадрокоптера, ярко выделяются деревья и новые клумбы.

Кроме того, в городе продолжается масштабная работа по озеленению скверов и улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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