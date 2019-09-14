В Смоленской области начались поиски пожилой женщины

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-14T14:00:35+03:00

73-летняя Людмила Курова ушла в лес и до настоящего времени не вернулась домой

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В Смоленской области пропала 73-летняя Людмила Курова, сообщает ПСО «Сальвар». Тревожное сообщение появилось утром 14 сентября. Сообщается, что пожилая женщина ушла в лес в районе деревни Тетерино Угранского района и до настоящего времени не вернулась домой.

За несколько часов было сформировано шесть экипажей добровольцев. Некоторые уже выехали в район поисков.

Добровольцы обращаются к смолянам с предложением помочь разыскать женщину.

- Бензин оплачивается, - написали смоленские «сальваровцы» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU