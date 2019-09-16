В Смоленской области мошенники обманули людей на 69 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-16T06:48:01+03:00

Жители региона поверили неизвестным и согласились на установку сервиса по защите денег от несанкционированного списания

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В Смоленской области работники «банка» обманули людей на 69 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Жители региона поверили неизвестным и согласились на установку сервиса по защите денег от несанкционированного списания. В первом случае 50 тысяч рублей лишился житель Холм-Жирковского района, во втором – без 10 тысяч осталась жительница Рудни, в третьем - 9-ти недосчитался житель столицы региона.

Сообщается, что мошенники действуют по ранее отработанной схеме – звонят своим жертвам и, входя в доверие, уговаривают на установку дополнительного сервиса.

Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой быть бдительными и не сообщать третьим лицам свои персональные данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU