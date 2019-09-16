В Десногорске появилась современная детская площадка

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-16T09:10:20+03:00

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В 1-м микрорайоне Десногорска появилась современная детская площадка, сообщает пресс-служба обладминистрации. Игровой комплекс имеет резиновое основание, что прибавляет долговечности объекту и высокую прочность, а также позволяет избежать возможных травм при падении. Строительство комплекса завершилось в июле нынешнего года.

- Стоимость проекта составила 3 млн рублей, из них 1,5 млн рублей было выделено из регионального бюджета, еще столько же – ОАО «Концерн Росэнергоатом», - сообщили в администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в ближайшее время в Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта. А в перспективе минимальный набор тренажеров появится в ряде городских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU