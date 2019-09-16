СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-16T10:29:48+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Вязьме загорелся электрощиток в пятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около трех часов дня 15 сентября на улице Ленина.

– Жильцы почувствовали запах дыма, который поднимался вверх с первого этажа, и позвонили пожарным, – сообщили в МЧС. На вызов прибыли две автоцистерны и автолестница. К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий – огнеборцы оперативно потушили огонь.

В результате инцидента никто не пострадал, но электрощит выгорел на площади 1 кв.м. Также закончена стена.

Специалисты считают, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Ранее в Смоленской области горел завод. ЧП произошло в 14.30 14 сентября в деревне Максимово города Сафоново.

ИСТОЧНИК KP.RU