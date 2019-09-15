В Смоленской области горел завод
В Смоленской области горел завод, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 14.30 14 сентября в деревне Максимово города Сафонова.
Сообщается, что до приезда пожарных сотрудники завода пытались самостоятельно справиться с огнем, который возник в металлической пристройке цеха по изготовлению железобетонных изделий. Но мощности огнетушителей не хватило.
- Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не позволили огню распространиться. Пострадавших нет. Цех не получил сильных повреждений: обгорели лишь стропила пристройки на площади 10 кв.м, - сообщили в МЧС.
Одной из основных версий случившегося специалисты называют нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ.
Ранее в Смоленской области горела пилорама.
ИСТОЧНИК KP.RU