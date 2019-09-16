Женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске
Водитель общественного транспорта резко затормозил
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Женщина пострадала при падении в автобусе №22 в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инцидент произошел около полудня 15 сентября в районе улицы Кашена, д.1. Сообщается, что 28-летний водитель автобуса резко затормозил во время движения, а пассажир не удержалась и упала.
- 36-летняя женщина получила телесные повреждения, - сообщили в ГИБДД.
Ранее на въезде в Смоленск произошло смертельное ДТП с автобусом. В аварии погибли двое. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU