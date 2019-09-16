2019-09-16T13:25:39+03:00
Происшествия

Женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске

Водитель общественного транспорта резко затормозил
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Женщина пострадала при падении в автобусе №22 в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инцидент произошел около полудня 15 сентября в районе улицы Кашена, д.1. Сообщается, что 28-летний водитель автобуса резко затормозил во время движения, а пассажир не удержалась и упала.

- 36-летняя женщина получила телесные повреждения, - сообщили в ГИБДД.

Ранее на въезде в Смоленск произошло смертельное ДТП с автобусом. В аварии погибли двое. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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