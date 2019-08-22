2019-08-22T15:07:30+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП под Смоленском возбуждено уголовное дело

Погибли двое мужчин 66 и 41
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП под Смоленском, сообщают официальные представители областного УМВД. Авария произошла накануне на 4-м км автодороги «Юго-Западный обход г. Смоленска».

По данным правоохранителей, пустой пассажирский автобус не пропустил легковой автомобиль «SsangYong», ехавший по главной дороге. После удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. От тяжелых травм 66-летний и 41-летний мужчины погибли на месте, а 40-летняя женщина-водитель легковушки была отправлена в больницу. 36-летний водитель автобуса не пострадал.

Ранее молодая мама с ребенком едва не оказалась под колесами внедорожника. Женщина с коляской шла по пешеходному переходу на проспекте Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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