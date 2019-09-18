СЕГОДНЯ 07:42 2019-09-18T07:42:41+03:00

Второй военнослужащий, получивший травму на учениях, приходит в себя после случившегося

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Сотрудник Росгвардии, попавший под БТР под Смоленском, выписан из больницы, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» начальник пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации Илья Кренжель. Врачи оценивают состояние второго военнослужащего, получившего травму на учениях, как удовлетворительное.

- Пострадавший выписан из медицинского учреждения и в скором времени приступит к выполнению своих обязанностей, - сообщил собеседник издания.

Напомним, 16 сентября в Смоленской области БТР на учениях сбил двух росгвардейцев. Один человек погиб, второй был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU