2019-09-18T09:13:11+03:00
Общество

В Смоленске снова зажгли вечный огонь

На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске снова зажгли вечный огонь, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы.

Также, как сообщили в администрации, накануне 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков были приведены в порядок воинские захоронения в столице региона.

Узнать, как в областном центре будут праздновать День города, можно здесь. Основные мероприятия пройдут 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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