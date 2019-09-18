СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-18T09:13:11+03:00

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В Смоленске снова зажгли вечный огонь, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы.

Также, как сообщили в администрации, накануне 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков были приведены в порядок воинские захоронения в столице региона.

Узнать, как в областном центре будут праздновать День города, можно здесь. Основные мероприятия пройдут 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU