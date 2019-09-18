В Смоленске подземный переход очистят от надписей
Работы проводятся на площади Победы
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске подземный переход очистят от надписей, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Работы проводятся на площади Победы.
В городской администрации отмечают, что объект регулярно подвергается нападкам уличных художников, а нанесенные каракули портят внешний вид перехода.
Ранее в Смоленске снова зажгли вечный огонь. На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы. Также, как сообщили в администрации, накануне 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков были приведены в порядок воинские захоронения в столице региона.
ИСТОЧНИК KP.RU