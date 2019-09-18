СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-18T16:55:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске подземный переход очистят от надписей, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Работы проводятся на площади Победы.

В городской администрации отмечают, что объект регулярно подвергается нападкам уличных художников, а нанесенные каракули портят внешний вид перехода.

Ранее в Смоленске снова зажгли вечный огонь. На Кургане Бессмертия завершены ремонтные работы. Также, как сообщили в администрации, накануне 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков были приведены в порядок воинские захоронения в столице региона.

ИСТОЧНИК KP.RU