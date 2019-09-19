В колонию под Смоленском пытались перебросить алкоголь и телефоны

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-19T12:23:52+03:00

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В колонию под Смоленском пытались перебросить алкоголь и мобильные телефоны, сообщила официальный представитель УФСИН России по Смоленской области Валентина Солодчук. «Посылку» обнаружила служебная собака на территории учреждения.

- Десять мобильных телефонов и пять пластиковых емкостей со спиртом объемом 7,5 литров найдены сотрудниками дежурной смены Рославльской исправительной колонии на территории запретной зоны. «Посылка» предназначалась осужденным, отбывающим наказание. В настоящее время сотрудники УФСИН устанавливают человека, совершившего переброс, - прокомментировала представитель ведомства.

Ранее в Смоленской области мошенники обманули людей на 69 тысяч рублей. Жители региона поверили неизвестным и согласились на установку сервиса по защите денег от несанкционированного списания.

ИСТОЧНИК KP.RU