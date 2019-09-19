2019-09-19T12:23:52+03:00
Происшествия

В колонию под Смоленском пытались перебросить алкоголь и телефоны

«Посылку» обнаружила служебная собака на территории учреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: УФСИН России по Смоленской области.ФОТО: УФСИН России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В колонию под Смоленском пытались перебросить алкоголь и мобильные телефоны, сообщила официальный представитель УФСИН России по Смоленской области Валентина Солодчук. «Посылку» обнаружила служебная собака на территории учреждения.

- Десять мобильных телефонов и пять пластиковых емкостей со спиртом объемом 7,5 литров найдены сотрудниками дежурной смены Рославльской исправительной колонии на территории запретной зоны. «Посылка» предназначалась осужденным, отбывающим наказание. В настоящее время сотрудники УФСИН устанавливают человека, совершившего переброс, - прокомментировала представитель ведомства.

Ранее в Смоленской области мошенники обманули людей на 69 тысяч рублей. Жители региона поверили неизвестным и согласились на установку сервиса по защите денег от несанкционированного списания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев разрешил «Алроса» купить смоленский «Кристалл»
В Смоленске несколько ДТП парализовали движение по мостам через Днепр
В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты
Автомобиль попал в серьезное ДТП на парковке торгового центра в Смоленске
В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь
В Смоленске отметят полувековой юбилей кинотеатра «Современник»
Стало известно, где появятся новые школы в Смоленске
В Смоленской области у агрессивной матери забрали восьмерых приемных детей
В Смоленске подземный переход очистят от надписей
В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку
Главу семейства из Смоленска будут перевоспитывать в реалити-шоу
В Смоленске надолго ограничат движение по двум улицам
В Смоленске пройдет «Кросс нации –2019»
В Смоленске откроют фотовыставку о служении Патриарха Кирилла
В Смоленске снова зажгли вечный огонь
В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст
Сотрудник Росгвардии, попавший под БТР под Смоленском, выписан из больницы
«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без воды