2019-09-20T06:58:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП

На трассе М1 погиб 39-летний мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП.В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла около 22.00 1 сентября на 280-м км трассе М1.

По словам полицейских, 39-летний мужчина погиб под колесами Volkswagen Passat Viria. Обстоятельства аварии не разглашаются. Следствие просит отозваться свидетелей происшествия и помочь восстановить все детали случившегося.

Связаться с полицейскими можно по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Ранее на парковки у ТЦ «Макси» другой Volkswagen Passat после неудачного дрифта влетел в столб. Машина получила серьезные повреждения: у иномарки полностью смята передняя часть. О пострадавших в аварии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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