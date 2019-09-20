В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»
20 сентября в Смоленске пройдет акция «Ночь искусств», сообщает пресс-служба обладминистрации. Участников ждет насыщенная программа – от игр до посещения выставок с уникальными экспонатами.
В частности, посетители смогут увидеть экспонаты из собрания Государственного Дарвиновского музея «Невидимый мир эволюции», металлические скульптуры в стиле стим-панк Александра Ларюцкого «Живое из неживого» и пр.
В администрации обращают внимание, что с 19.00 до 20.00 для самых юных участников акции пройдет анимационно-игровая программа «Перезагрузка». Также все желающие смогут посетить мастер-классы по моделированию животных из воздушных шаров, изготовлению зверей в технике «оригами», управлению куклами-марионетками т.д. Кроме этого, в рамках акции состоится концерт Ансамбля песни и танца «Витязь» Смоленской областной филармонии.
Время проведения акции – с 19.00 до 00.00.
Узнать больше информации можно на сайте КВЦ имени Тенишевых.
А на следующей неделе – с 23 сентября – в областном центре пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца». 100 участников из городов-героев и Городов воинской славы ЦФО и Республики Беларусь продемонстрируют свои способности. Цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU