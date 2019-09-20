2019-09-20T07:16:17+03:00
Общество

В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»

Участников ждет насыщенная программа – от игр до посещения выставок с уникальными экспонатами.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива КВЦ имени Тенишевых.ФОТО: из архива КВЦ имени Тенишевых.
Изменить размер текста:

20 сентября в Смоленске пройдет акция «Ночь искусств», сообщает пресс-служба обладминистрации. Участников ждет насыщенная программа – от игр до посещения выставок с уникальными экспонатами.

В частности, посетители смогут увидеть экспонаты из собрания Государственного Дарвиновского музея «Невидимый мир эволюции», металлические скульптуры в стиле стим-панк Александра Ларюцкого «Живое из неживого» и пр.

В администрации обращают внимание, что с 19.00 до 20.00 для самых юных участников акции пройдет анимационно-игровая программа «Перезагрузка». Также все желающие смогут посетить мастер-классы по моделированию животных из воздушных шаров, изготовлению зверей в технике «оригами», управлению куклами-марионетками т.д. Кроме этого, в рамках акции состоится концерт Ансамбля песни и танца «Витязь» Смоленской областной филармонии.

Время проведения акции – с 19.00 до 00.00.

Узнать больше информации можно на сайте КВЦ имени Тенишевых.

А на следующей неделе – с 23 сентября – в областном центре пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца». 100 участников из городов-героев и Городов воинской славы ЦФО и Республики Беларусь продемонстрируют свои способности. Цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября
МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области
Дмитрий Медведев разрешил «Алроса» купить смоленский «Кристалл»
В колонию под Смоленском пытались перебросить алкоголь и телефоны
В Смоленске несколько ДТП парализовали движение по мостам через Днепр
В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты
Автомобиль попал в серьезное ДТП на парковке торгового центра в Смоленске
В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь
В Смоленске отметят полувековой юбилей кинотеатра «Современник»
Стало известно, где появятся новые школы в Смоленске
В Смоленской области у агрессивной матери забрали восьмерых приемных детей
В Смоленске подземный переход очистят от надписей
В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку
Главу семейства из Смоленска будут перевоспитывать в реалити-шоу
В Смоленске надолго ограничат движение по двум улицам
В Смоленске пройдет «Кросс нации –2019»
В Смоленске откроют фотовыставку о служении Патриарха Кирилла
В Смоленске снова зажгли вечный огонь
В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст
Сотрудник Росгвардии, попавший под БТР под Смоленском, выписан из больницы
«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без воды