СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-20T06:45:49+03:00

100 участников из городов-героев и Городов воинской славы ЦФО и Республики Беларусь продемонстрируют свои способности

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В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца», сообщает пресс-служба обладминистрации. 100 участников из городов-героев и Городов воинской славы ЦФО и Республики Беларусь продемонстрируют свои способности.

Организаторы отмечают, что цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.

В программе – выступление коллективов по направлениям: эстрадное пение, народный вокал, литературный жанр, хореография. Фестиваль пройдет 24 - 27 сентября.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала, что в областном центре пройдет Всемирный день чистоты. В рамках акции добровольцы уберут Реадовский парк и Владимирскую набережную. Также накануне празднования 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков благоустроены воинские захоронения, отремонтирован вечный огонь. А в центре города отмыт от надписей подземный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU