В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца», сообщает пресс-служба обладминистрации. 100 участников из городов-героев и Городов воинской славы ЦФО и Республики Беларусь продемонстрируют свои способности.
Организаторы отмечают, что цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.
В программе – выступление коллективов по направлениям: эстрадное пение, народный вокал, литературный жанр, хореография. Фестиваль пройдет 24 - 27 сентября.
Ранее «КП-Смоленск» сообщала, что в областном центре пройдет Всемирный день чистоты. В рамках акции добровольцы уберут Реадовский парк и Владимирскую набережную. Также накануне празднования 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков благоустроены воинские захоронения, отремонтирован вечный огонь. А в центре города отмыт от надписей подземный переход.
ИСТОЧНИК KP.RU