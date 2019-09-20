СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-20T10:16:29+03:00

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Два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области, сообщают сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. Автомобилистов призывают быть внимательнее за рулем, так как у лосей наступило время гона.

Всего же за 2019 год произошло 134 аварий с участием диких животных. Часть из них для людей заканчивались трагедией.

Ранее в сецсетях появились кадры гона лосей с нацпарке «Смоленское Поозерье». На видео запечатлен набор поведений животных.

ИСТОЧНИК KP.RU