СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-17T08:36:29+03:00

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В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, запечатлен целый набор поведений животных.

Сотрудники нацпарка отмечают, что съёмки производились с помощью прибора ночного видения и во время гона никто из животных не пострадал.

Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку: на кадрах зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных. Также камера запечатлела любопытного медведя. Косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/732462" frameborder="0"></iframe> Ночной гон лосей сняли на видео в «Смоленском Поозерье».ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU