2019-09-17T08:36:29+03:00
Общество

В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео

На кадрах запечатлен набор поведений животных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, запечатлен целый набор поведений животных.

Сотрудники нацпарка отмечают, что съёмки производились с помощью прибора ночного видения и во время гона никто из животных не пострадал.

Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку: на кадрах зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных. Также камера запечатлела любопытного медведя. Косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.

Ночной гон лосей сняли на видео в «Смоленском Поозерье».ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт спортшколы в Рославле выделят миллион рублей
В Смоленске запустили «Танцевальную терапию»
В Смоленске горела автоцистерна
Москвич заплатит за зарастающие земли в Смоленской области
В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода
В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода
В Смоленской области ликвидирован серьезный лесной пожар
В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе
В Смоленске из-за ремонта отключат воду на улице Соболева
В Смоленске прошел Всемирный фестиваль граффити
Женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске
В Смоленской области пройдет операция «Скорость»
В Вязьме загорелся электрощиток в пятиэтажном жилом доме
В Десногорске появилась современная детская площадка
В Смоленске появится «Научный трамвай»
Съемочная группа «Первого канала» снова готовит сюжет про Смоленщину
В Смоленской области мошенники обманули людей на 69 тысяч рублей
Иномарка «влетела» в столб в центре Смоленска