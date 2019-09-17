В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео
В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео. На кадрах, опубликованных пабликом «Живая природа» ВКонтакте, запечатлен целый набор поведений животных.
Сотрудники нацпарка отмечают, что съёмки производились с помощью прибора ночного видения и во время гона никто из животных не пострадал.
Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку: на кадрах зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных. Также камера запечатлела любопытного медведя. Косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.
Ночной гон лосей сняли на видео в «Смоленском Поозерье».ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU