СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-20T11:08:45+03:00

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Две машины горели ночью в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале третьего часа 20 сентября на Киевском шоссе. Один из автомобилей - BMW - получил серьезные повреждения: у машины выгорела передняя часть, частично поврежден салон и лакокрасочное покрытие дверей и крыши. У рядом стоявшего ВАЗа придется менять решетку радиатора.

Ранее сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания призвали автомобилистов быть внимательнее за рулем. Причина – наступившее время гона у лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU