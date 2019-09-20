СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-20T13:21:09+03:00

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Незаконно установленный ларек с колбасой снесут в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Комиссия установила, что торговый объект между домами №38а и 38 на улице Николаева установлен без согласования с властями. Владельца павильона просят добровольно освободить занятое место до 27 сентября, после этой даты объект будет принудительно демонтирован.

Ранее власти анонсировали снос более 400 незаконных рекламных конструкций. Сообщается, что из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров.

Губернатор Алексей Островский попросил главу города Андрея Борисова активизировать работу, чтобы областной центр «соответствовал своей истории и опыту».

ИСТОЧНИК KP.RU